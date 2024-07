Anzeige: Dreitägiges Sommerfest in Egringen

Jugendliche für Blasmusik begeistern

Neben einer qualifizierten musikalischen Ausbildung tut der Verein auch einiges für ein gutes Gemeinschaftsleben. So gibt es für die Jungmusiker außermusikalische Veranstaltungen wie beispielsweise Besuche von Parks, Grillfest, Hüttenwochenende oder Weihnachtsfeier. Und der einmal im Jahr stattfindende Schnuppertag hat das Ziel, Jugendliche für die Blasmusik zu begeistern und sie für den Verein zu gewinnen. Rund 20 Musiker im Alter von zehn bis 19 Jahren umfasst das Jugendorchester unter der musikalischen Leitung von Marc Braun. Auch hier gibt es über das Musizieren hinaus spannende Freizeitaktivitäten.

Bewährt hat sich in Zusammenarbeit mit der Grundschule die 2019 gegründete Bläserklasse unter der Leitung von Dirigent Carl Philipp Rombach. Einmal in der Woche gibt es für die Dritt- und Viertklässler eine Musizierstunde als klassenübergreifendes Projekt, wobei sich die Schüler mit unterschiedlichen Instrumenten zu einem kleinen Orchester formieren. Darüber hinaus werden die Kinder an Nachmittagen im Einzelunterricht durch qualifizierte Ausbilder an einem Blasinstrument oder am Schlagzeug ausgebildet. Die Bläserklasse demonstriert ihr Können bei verschiedenen Veranstaltungen des Musikvereins und der Schule, außerdem beim Jugendkonzert oder am Weihnachtsmarkt.

Seit 2022 hat der Egringer Musikverein ein Vorstufenorchester, das Marvin Aberer leitet. „Anhand leichter Literatur sammeln die Musikerinnen und Musiker weitere Erfahrungen im Zusammenspiel und werden auf das Jugendorchester vorbereitet“, teilt der Verein mit.