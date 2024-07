Anzeige: Dreitägiges Sommerfest in Egringen

Eine feste Größe im reichlich bestückten Veranstaltungskalender der Region ist das dreitägige Sommerfest des Musikvereins Egringen, das von Samstag, 13. Juli, bis einschließlich Montag, 15. Juli, auf dem Festgelände an der Feuerbacher Straße stattfindet. Im 1000 Personen fassenden Festzelt, in der angrenzenden Steaklaube und in der Kaffeestube sowie am Wein- und Sektbrunnen bietet der Musikverein mit seinen 45 Aktiven sowie 300 Mitgliedern ein bewährtes Programm aus viel Blas- und Unterhaltungsmusik, froher Geselligkeit und kulinarischen Freuden.