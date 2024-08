Anzeige: Dreyland-Bluesfestival mit sechs Auftritten

Die Gruppe „King King“ um den Sänger und Gitarristen Alan Nimmo wurde drei Mal in Folge zur besten britischen Bluesband gewählt und damit in die „British Blues Awards Hall of Fame“ aufgenommen. Am Freitag siedelt das Dreyland-Bluesfestival in den Stadtpark Schopfheim um. Ein Gastspiel geben „Noa & The Hell Drinkers“ und Kaz Hawkins. Nach dem Sieg der European Blues Challenge 2023 und der Veröffentlichung ihres Albums „Hell’s the New Heaven“ sind „Noa & The Hell Drinkers“ das Aushängeschild des spanischen Blues.