Anzeige Efringen-Kirchen im Portrait

Ein mit einem interessanten Branchenmix belegtes Gewerbegebiet befindet sich am „Breitenstein“ und am „Martelacker“. In Welmlingen und Kleinkems entstanden durch Umnutzung auf Brachen kleinere Technologieparks, und in allen Ortsteilen sind zahlreiche Neubaugebiete realisiert worden. Wichtigster kommunaler Beitrag zur verbesserten Infrastruktur in der Gesamtgemeinde war die Fertigstellung des Ortszentrums im Jahr 1997. Dort entstand vor rund einem Jahrzehnt dann auch das Projekt „Betreutes Wohnen“ und unweit davon ein Seniorenzentrum, in direkter Nachbarschaft zum Schulgelände und zur Mehrzweckhalle. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde die Bebauung des größten zusammenhängenden Wohngebiets der Gesamtgemeinde, „Gießenfeld“, einschließlich eines Ärztehauses realisiert. Größere Veränderungen gab es auch im Zuge der Umgestaltung eines anderen Teils Efringen-Kirchens in Richtung Istein beim Sportgelände zwischen Mehrzweckhalle und Kunstrasenplatz mit dem „Hölzele“-Stadion. Der Rasenplatz neben Halle und altem TuS-Sportheim wurde hinter den Kunstrasenplatz verlegt und zwischen diesem und dem Rasenplatz entstand das neue TuS-Sportheim. Auf dem Gelände des bisherigen Kickplatzes befindet sich das „Kinderhaus“, der zentrale Kindergarten der Gemeinde.

Die Gesamtgemeinde hat mit einer Gemarkungsfläche von rund 44 Quadratkilometern rund 8600 Einwohner. Die Entstehung der heutigen Gemeinde Efringen-Kirchen war keine unumstrittene Sache, weil von der Landesregierung verordnet: 1974 wurde aus neun bis dahin selbständigen Rebland-Dörfern die heutige Gesamtgemeinde Efringen-Kirchen. Das Dorf mit seinen Ortsteilen Efringen-Kirchen, Egringen, Istein, Kleinkems, Wintersweiler, Blansingen, Welmlingen, Huttingen und Mappach/Maugenhard entstand im Zuge der damals durchgeführten baden-württembergischen Gemeindereform. Entsprechend der Tatsache, dass der Zusammenschluss „von oben“ verfügt war, haben sich die genannte Dörfer ihr Selbstbewusstsein und ihre Eigenständigkeit bewahrt, wofür auch ein reges Vereinsleben in Sport und Kultur verantwortlich ist.