Anzeige Efringen-Kirchen im Portrait

In Istein könnte sich die älteste Siedlung Efringen-Kirchens befinden, worauf die Jaspis-Funde hindeuten. So könnten schon vor über 6000 Jahren Menschen am Klotzen gelebt haben. Istein mit knapp 1300 Einwohnern gilt als Markgräfler Vorzeigedorf mit seiner schmuck restaurierten, alten Fachwerkarchitektur im Dorf, seiner fast mediterranen Vegetation und seinen schmalen Gassen am Kirchberg, die an italienische Fischerdörfer erinnern können. Istein ist ein bevorzugtes Wohngebiet in einem großen Baugebiet unterhalb des alten Dorfes in Richtung Rhein. Das Kalkwerk ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Wie Istein war Kleinkems (rund 450 Einwohner) bis zur Rheinbegradigung Mitte des 19. Jahrhunderts ein Fischerdorf.

Landwirtschaft und Weinbau prägen Blansingen (540 Einwohner), das genauso an der historischen „Römerstraße“ liegt wie Huttingen (470 Einwohner). Der Blansinger Nachbarort wurde durch erfolgreiche Restaurierungsarbeiten nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wieder ein schmuckes Markgräfler Dorf. Die beiden völlig landwirtschaftlich geprägten Dörfer Maugenhard und Mappach (zusammen 530 Einwohner) runden das Bild der Gesamtgemeinde ab.