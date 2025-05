Anzeige: Eimeldingen im Blickpunkt

Eimeldingen hat sich dank einer vorausschauenden Entwicklung in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Gewerbestandort entwickelt. Namhafte Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe haben sich auf dem rund zwölf Hektar großen Gebiet „Reutacker“ am nördlichen Ortsausgang direkt an der B 3 angesiedelt. Diese Firmen bieten ein paar hundert Arbeitsplätze. Wegen der optimalen Verkehrsanbindung ist der Standort Eimeldingen sehr gefragt. Neben dem „Reutacker“ hat die Gemeinde am südlichen Ortseingang, den die Skulptur „Entenportal“ der Künstlerin Tanja Bürgelin-Arslan als Blickfang prägt, mit dem „Rebacker“ ein zweites Gewerbegebiet. Es ist mehr als sechs Hektar groß und liegt unmittelbar an der Bundesstraße 3 und am Autobahnanschluss zur A 98. Hier ist ein kleines Handels- und Dienstleistungszentrum entstanden. Mehrere Lebensmittelmärkte, Bio-Markt, Drogerie-Markt, Bäckerei, Café, Bauernladen, Imbiss, Bekleidungsgeschäfte und ein Kinderschuhgeschäft mit Geschenkartikeln locken zum Einkaufen. Dieses kleine, lebendige Geschäftszentrum entfaltet auch über die Gemeindegrenzen hinaus Anziehungskraft. Im „Rebacker“ gibt es außerdem zwölf Schnellladestationen für E-Autos.