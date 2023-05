Anzeige Eimeldingen im Portrait

Die Gemeinde Eimeldingen liegt verkehrsgünstig, ist direkt angeschlossen an Bundesstraße, Autobahn und an die Bahntrasse. Und auch in weit zurückliegender Vergangenheit lag dieser Teil der Landschaft im Rheinknie verkehrsgünstig dergestalt, dass die „Basler Landstraße“, eine alte Heer- und Verkehrsstraße, von Frankfurt bis Basel entlang der Kander führte. So zählt des Dorf zu den frühesten Siedlungen am Oberrhein, im sogenannten altbadischen Oberland.