365 Tage „Blackforestline“, das sind 365 Tage Adrenalin pur mit atemberaubender Aussicht und einem einzigartigen Naturerlebnis. Allen Grund also, zu feiern. Dazu findet am 25. und 26. Mai an der Hängebrücke in Todtnau das große Geburtstagswochenende mit vielen Attraktionen statt. Der Geburtstag der Blackforestline bietet aber auch Gelegenheit, auf ein ereignisreiches erstes Jahr zurückzublicken.