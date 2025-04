Anzeige: Elektro Technik Spiegelhalter: Eine Erfolgsgeschichte mit klarer Vision

Mit der Bürgerenergie Zell im Wiesental GmbH hat Josef Spiegelhalter ein zukunftsweisendes Projekt ins Leben gerufen: „Damit möchten wir einen Beitrag zur Energieneutralität unserer Region leisten.“ An dem Projekt können sich alle Interessierten als Investoren beteiligen. Die Investitionsbeteiligungen in Form von ökologischen Geldanlagen versprechen eine jährliche Gewinnausschüttung in Höhe von drei bis fünf Prozent. Zudem soll bei jedem Projekt ein Teil des Gewinns einem guten Zweck zugutekommen. Die erste Anlage wurde bereits erfolgreich umgesetzt. Josef Spiegelhalter setzt sich für gesellschaftliche Verantwortung ein. Sein Dank gilt seinem 18-köpfigen Team, „meine Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor meines Betriebs. Wichtig ist ihm auch das Thema Integration. „Wir sind voll des Lobes und stolz auf unsere drei syrischen Mitarbeiter“, sagt Spiegelhalter, der aktuell auch vier Auszubildende beschäftigt.