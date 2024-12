Anzeige: Engeli Märt in Binzen

Das Dreikönigs-Klopfen mit Spenden zu Gunsten von Chinderlache, Hilfe für Kinder in Not in Südbaden, ein großes Kinderkarussell und ein Weihnachtsmann mit Engeli, Bengeli und süßen Überraschungen im Gepäck bescheren Groß und Klein eine schöne Zeit auf dem Engeli Märt.