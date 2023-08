Anzeige Erweiterung der Firma Glatt in Binzen

1954 gegründet

Das Unternehmen wurde im Jahr 1954 von Werner Glatt gegründet. Nach einem erfolgreichen Start in Haltingen ist die junge Firma damals recht bald in die Bühlmühle in Binzen umgezogen. Auch heute, nach fast 70 Jahren Firmengeschichte und Expansion, befindet sich der Hauptsitz noch immer in Binzen. Mittlerweile hat sich das Unternehmen international einen Namen gemacht und ist vor allem für seine Anlagen für die pharmazeutische Industrie bekannt. Das Portfolio beinhaltet heute aber deutlich mehr als nur den klassischen Anlagenbau, wie zum Beispiel Medikamentenentwicklung, Services für die Lagerung und Logistik von Pharma- und Medizinprodukten und Oberflächenreinigung mit Laser und vieles mehr.

In den Anfängen vergrößerte sich das Unternehmen zunächst auf dem Grundstück rund um die alte Mühle in Binzen: mit einem Produktionsgebäude und dem markanten Bürogebäude an der Landstraße von Binzen Richtung Haltingen und Eimeldingen. Nach Abschluss des aktuell entstehenden Erweiterungsbaus an der Hertzallee sollen viele der Mitarbeitenden aus dem alten Bürogebäude in der Werner-Glatt-Straße in den Neubau in der Hertzallee umziehen. Im ersten Quartal 2024 soll es so weit sein. „Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren trotz Fachkräftemangel stark gewachsen. Wir durften uns auch während der globalen Krise über einen stabilen Umsatz und viele neue Mitarbeitende freuen. Deshalb wurde der Bedarf nach mehr Büroplätzen mit der Zeit immer dringlicher“, so Ivo Nowak, Head of Corporate Site Development und Mitglied der dritten Generation der Eigentümerfamilie.