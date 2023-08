Anzeige Erweiterung der Firma Glatt in Binzen

Eigene Bauabteilung

Dass all die Baumaßnahmen gemäß der Betriebsphilosophie umgesetzt werden können, dafür sorgt auch eine eigene Planungsabteilung: „Wir haben eine eigene Abteilung für Bauprojekte, in der wir eigene Architekten und Bauleiter beschäftigen. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Vision von Nachhaltigkeit und Effizienz in jedem Projekt umgesetzt wird“, verlautet aus der Geschäftsführung.

Fauna erhalten

Es sind aber nicht nur die ganz großen Maßnahmen, die für Glatt zählen. Auch Kleinigkeiten wie das Anlegen von Blumenwiesen und „Insektenhotels“ sowie die Grundwasserzuführung des Regenwassers gehören zu den Werten des Unternehmens. Somit nimmt das Unternehmen auch bei der baulichen Weiterentwicklung der Standorte Rücksicht auf die gewachsene Natur. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des angestammten Binzener Standorts an der Werner-Glatt-Straße steht dementsprechend der Erhalt der bestehenden Fauna ganz oben auf der Agenda.

„Wir sind stolz auf unser Wachstum und unsere weltweite Präsenz und sind gleichzeitig tief in der Region verwurzelt. Das ist uns als Eigentümerfamilie sehr wichtig. Deshalb freuen wir uns sehr, mit den aktuellen Expansionsprojekten den Standort in Binzen und Haltingen stärken zu können. Wir sind den beiden Gemeinden Weil am Rhein und Binzen dankbar, dass sie uns von Anfang an und über die Zeit durch gute Zusammenarbeit und einen offenen Austausch unterstützt haben“, betont Jay Nowak, Chief Executive Officer von Glatt.