Anzeige Erweiterung Gasthaus und Hotel „Zum Loewen“

Das Gasthaus an ortsbildprägender, zentraler Stelle in Eimeldingen war 175 Jahre lang im Besitz ein und derselben Familie. Wirt Fritz Streich hatte den Betrieb 2004 an seine Tochter Sabine und deren Mann Dietmar Hierholzer übergeben, die beiden arbeiteten im Gasthaus bereits seit den 1980er-Jahren mit. Im Sommer 2017 verkauften sie den „Loewen“ an die Hanemanns und betreiben seither nur noch das Gästehaus am Haltinger Weg.

Barbara Hanemann, die in ihrem Heimatdorf Schallbach lebt, hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Gastronomie, vor dem Engagement in Eimeldingen als Pächterin des „Bären“ in Auggen. Dort wurde sie bereits unterstützt von Tochter Berit, die auf langjährige Gastronomie-Erfahrung als ausgebildete Hotelfachfrau auch in der Schweiz bauen kann.