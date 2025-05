Anzeige: ESC-Festival Weil am Rhein

„Wir wollen für Weil am Rhein zeigen, dass wir auch dabei sind und ein entsprechendes Angebot sowohl für die Weiler Bevölkerung als auch für die internationalen ESC-Gäste in Basel machen“, sagt Peter Spörrer, Leiter des Kulturamts Weil am Rhein, der eine bunte und ansprechende Mischung an Veranstaltungen zusammengestellt hat. Musikalisches Highlight des Weiler ESC-Programms wird am Mittwoch, 14. Mai, das Exklusiv-Konzert der ersten deutschen ESC-Gewinnerin Nicole mit ihrer Band im Haus der Volksbildung sein. Im Alter von 17 Jahren hatte sie 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest gewonnen.

Die meisten Veranstaltungen finden im Kesselhaus statt

Spörrer bedauert es, dass aus verschiedenen Gründen der ursprüngliche Plan, in einem Festzelt im Rheinpark in Friedlingen verschiedene Veranstaltungen durchzuführen, nicht realisiert werden konnte. Dadurch verringert sich das auf ursprünglich 160 000 Euro veranschlagte Budget um einen deutlichen Betrag. Die meisten der 16 Veranstaltungen finden im Kulturzentrum Kesselhaus in Friedlingen statt.