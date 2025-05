Anzeige: ESC-Festival Weil am Rhein

Gleich drei Veranstaltungen gibt es am Sonntag, 11. Mai, in Weil am Rhein. Neben dem Offenen Kesselhaus wird die Orchestergesellschaft Weil am Rhein ab 17 Uhr in der Altrheinhalle Märkt mit dem herausragenden Perkussionisten Tomohiro Iino ein außergewöhnliches Werk aufführen. Der gebürtige Japaner, der in Basel lebt, will, wie es in der Ankündigung heißt, dem Publikum seine Kultur ein Stückchen näherbringen. Ebenfalls am morgigen Sonntag ab 17 Uhr gibt der Musikverein Haltingen sein Frühjahrskonzert in der katholischen Kirche St. Maria. Auch das Jugendorchester wird sein Können zeigen. Eine weitere Veranstaltung folgt am Montag, 12. Mai, 16 Uhr, in der Weiler Stadtbibliothek, wo für Kinder ab vier Jahren bei freiem Eintritt das Bilderbuchkino „Ritter Rost“ gezeigt wird.

Public Viewing im Kesselhaus

Die Städtische Musikschule lädt für Dienstag, 18 Uhr, zu einem Konzert in das Haus der Volksbildung ein. Das City Connect Orchestra und die Bonds Big Band unter der Leitung von Christian Leitherer werden bei freiem Eintritt konzertieren. Ebenfalls am Dienstag wird im Theater des Kulturzentrums Kesselhaus in Friedlingen ab 20 Uhr bei einem Public Viewing das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest übertragen.