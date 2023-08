Anzeige Fachkräfte gesucht

Um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, beschreiten Unternehmen vermehrt neue Wege. Einfache Bewerbungsverfahren, flache Hierarchien und flexible Arbeitsmodelle gehören zu den Trends im Jahr 2023. Auch Mitbestimmungsmöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle.

Den Job selbst gestalten & mitbestimmen

„Job Crafting“ heißt eine der jüngeren Wortneuschöpfungen am Fachkräftehimmel. Das „Jobbasteln“ bedeutet kurz zusammengefasst: Arbeitnehmer können die Aufgaben und Arbeitsbedingungen ihres Jobs mitgestalten, um ihn für sich selbst so passend und erfüllend wie möglich zu machen. Mehr Zufriedenheit bedeutet weniger Kündigungen in Zeiten, in denen Mitarbeiter schneller als noch vor ein paar Jahren das Handtuch werfen. Laut der aktuellen Randstad Employer Brand Research (REBR) haben 13 Prozent der deutschen Arbeitnehmer in den vergangenen sechs Monaten ihren Arbeitgeber gewechselt, weitere 18 Prozent planen, dies in den kommenden sechs Monaten zu tun. Dies, obwohl zum Zeitpunkt der Kündigung jede(r) Vierte noch keine neue Stelle in Aussicht hatte.