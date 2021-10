Weil am Rhein (os). Fast ein Vierteljahrhundert gibt es in Weil am Rhein das Familienzentrum Wunderfitz. An der Schwelle zum Jubiläumsjahr ging für die zur wichtigen Größe im Sozialsystem der Grenzstadt gewordene Institution ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Das Team von Geschäftsführerin Ingrid Weinmann hat im August seine neuen Räume in der Gustave-Fecht-Straße 25/2 und 27/1 bezogen und sie Anfang Oktober offiziell eingeweiht.