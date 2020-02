Anzeige Fasnacht in Zell

Höhepunkte der Zeller Straßenfasnacht sind jedes Jahr die großen Umzüge am Fasnachtssonntag und am Rosenmontag. Dabei müssen die Atzenbacher auch dieses Mal wieder auf den Zug des Narrenwurms durch ihr Dorf verzichten. Denn wie schon im vergangenen Jahr startet der Umzug mit seinen aufwändig gestalteten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen im Grönland bei der „Alten Spinnerei“. Ziel des Zugs ist der Latschariplatz, wo auch die Prologe und Vorführungen durch die Teilnehmer stattfinden werden. Für alle, die den närrischen Aufmarsch am Sonntag verpasst haben – oder diesen erneut bestaunen wollen – bietet sich am Montag ab 14 Uhr die Gelegenheit, sich an der Wiederholung des Umzugs zu erfreuen.

Anschließend ist, wie schon am Sonntag, närrisches Treiben in den Straßen und in den meisten Lokalen und Beizen angesagt. Am Sonntagabend laden der Regent und die Fastnachtsgesellschaft Zell ab 19.11 Uhr in den Pfarrsaal zum prunkvollen Hürusball ein. Das Geheimnis um die mit großer Spannung erwarteten Ergebnisse der von der Jury vergebenen Platzierungen der Umzugsteilnehmer wird am Montagabend um 19.11 Uhr auf dem Embruner Platz gelüftet. Danach geht es zum fasnächtlichen Vogteienball in den Pfarrsaal.

Närrisches Treiben ist auch am Fasnachtsdienstag angesagt. Um 10 Uhr starten der Hürus und sein Gefolge ihre Tour durchs Zeller Städtli, bei der zahlreiche Stationen angelaufen werden. Am Nachmittag um 14 Uhr startet vor dem Kubus der Zug der kleinen Narren durch die Innenstadt. Ihr Ziel ist der Pfarrsaal, wo anschließend munter gefeiert wird. Ab 19 Uhr startet auf der Piste in der Kirchstraße dann die atemberaubende Rallye der alten Damen, in Zell besser bekannt als Altwiiberrennen.

Mit der darauf folgenden Fasnachtsverbrennung vor dem Narrenbrunnen und dem anschließenden Kehraus in den Gaststätten geht die fünfte Jahreszeit 2020 zu Ende.