Anzeige Fasnachtsauftakt in Zell

Bis zum Schluss wird die Besucher die Frage in Atem halten, wer die Zeller als nächster Hürus durch die kommende Fasnacht führen wird. Bis zum Ende des mehrstündigen Programms bleibt dies ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Aber nicht nur der neue Hürus stellt sich am „Ölfte Ölfte“ zu vorgerückter Stunde erstmals dem närrisch angehauchten Publikum vor. Gleichzeitig findet an diesem Abend die Bekanntgabe des Mottos für die bevorstehende „fünfte Jahreszeit“ statt.

Sicher ist: Wie eh und je werden die erprobten und bekannten Akteure der Fastnachtsgesellschaft Zell (FGZ) auf der Bühne kräftig vom Leder ziehen und ihr Publikum mitreißen. Närrisch aufs Korn genommen werden sowohl die großen als auch die kleinen politischen Ereignisse. Nicht ungeschoren bleibt dabei auch mancher Zeitgenosse, dem das Jahr über das ein oder andere Malheur passiert ist und der sich nun im närrischen Rampenlicht wiederfindet. Wer ins Fadenkreuz der Fasnächtler gerät, nimmt dies in der Regel mit Humor. Denn an Fasnacht ticken die Uhren – ganz besonders in Zell – eben anders.