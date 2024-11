Anzeige: Fasnachtsauftakt in Zell

Nur der Anfang

Überhaupt steht den Narren und ihren zahlreichen Anhängern eine ereignisreiche Saison bevor: Da ist selbstredend der große Umzug, auf dem die Vogteien das ausgegebene Motto mit großformatig gebauten und detailverliebt ausgestalteten Wagen und vielköpfigen Fußgruppen auf kreative Art und Weise aufgreifen und ausspielen werden. Und: Das „Altwiiberrennen“ als Publikumsrenner am Fasnachtsdienstag findet zum 100. Mal statt. Soll heißen: Seit einhundert Jahren zeigen „alte Damen“ und „betagte Mütterlein“, was sie zu abendlich dunkler Stunde in schräger Aufmachung an akrobatischen Kunststückchen draufhaben. Die Zeller Fasnacht selbst freilich ist noch deutlich älter: Seit anno 1627 wird nachweislich Fasnacht in der Schwanenstadt gefeiert, sodass den aktuell elf Vogteien um die Präsidiumsriege mit dem 400-jährigen Bestehen in absehbarer Zeit ein wahrlich spektakuläres Jubiläum ins Haus steht.

Doch zurück zum kommenden Samstag: Los geht’s mit der Auftaktnummer „Willkommen bei TV TA-HÜ“. Danach wird der Fanfarenzug seinen klangvollen Einzug halten. Es folgt die Begrüßung durch FGZ-Präsident Peter Mauthe.

Akteure in den Startlöchern

Zu diesem Zeitpunkt stehen die Akteure hinter den Kulissen bereits in den Startlöchern, um mit der tagesaktuellen Parodie „Samstigs uffem Recyclinghof“ zu unterhalten. Daran schließt sich der Programmpunkt „Zeller Altwiiberrenne“ an, und mit der Tanzkapelle „Caprice“ geht es in die Pause. Dann heißt es: Uffpasse, „S´Motto 2025“ wird verlesen. Nachdem sich die Gemüter beruhigt haben und die stets smart-schräge Losung gesackt ist, folgt der Auftritt namens „Wiese Impossible“. Weiter geht’s mit der Nummer „Re Leone“, der sich besagter Höhepunkt anschließt: Der Einmarsch des Hürus 2025 und seines großen Gefolges sowie der Fanfarenzug und der Stadtmusik. Moderiert wird der Abend von Thomas Kaiser.