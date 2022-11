Anzeige Fasnachtsauftakt in Zell

Und inzwischen sieht es tatsächlich so aus, als würde er im Gegensatz zu seiner euphorischen Schwärmerei vor einem Jahr, als ihm einmal mehr Corona in die Parade fuhr, Recht behalten. Zumindest der Auftakt am kommenden Samstag ist tatsächlich in trockenen Tüchern, womit dann auch klar ist: Die Zeller dürfen sich nach zweijähriger Pause endlich wieder auf ihren Hürus freuen. Auch da behielt Peter Mauthe dieses Mal das letzte Wort: „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Ölfte Ölfte in der Stadthalle nicht wie gewohnt stattfinden wird.“ Die Akteure des Abends seien hochmotiviert bei der Arbeit. Die Einladungen seien unterwegs, der Kartenvorverkauf lief gut an, „und der Hürus steht in den Startlöchern“, versicherte Mauthe und gab zu: „Ich freue mich auf diesen Abend.“ Dieser wird Auftakt sein zu all dem, was die Fasnacht in Zell ausmacht und beliebt gemacht hat: Umzüge mit tollen Wagen, Straßen- und Kinderfasnacht, Kappenabende und alles, was sonst noch zu einer gelungenen fünften Jahreszeit dazugehört.

Nicht verschweigen wolle er, dass die Vorbereitungen auf den großen Tag, der am 12. November, um 20.11 Uhr in der Stadthalle beginnen wird, „sehr herausfordernd“ gewesen seien unddass auch im weiteren Verlauf der Fasnacht noch die eine oder andere Herausforderung zu meistern sein werde. Aber Peter Mauthe vergisst dabei nicht zu erwähnen, was aus seiner Sicht „e schöni Zeller Fasnacht“ ausmacht: der Zusammenhalt. „Wenn wir gemeinsam die Herausforderungen annehmen, können wir sie auch bewältigen.“ Wichtig dabei sei, das Ziel, die wunderschöne Zeller Fasnacht in all ihrer Vielfalt und mit allen Traditionen auf gewohnt hohem Niveau, nicht aus den Augen zu verlieren. Gelingt das, stehe dem Spaß an der Freude über tolle Tage und Wochen nichts mehr im Wege.