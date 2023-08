Anzeige Fertigstellung der Bühlstraße 19 in Weil am Rhein

68 und 72 Quadratmeter Wohnfläche

Durch diese Art der Verdichtung wurde ohne zusätzlichen Flächenbedarf neuer Wohnraum in Form von zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen geschaffen. Eine der Wohnungen hat 68 Quadratmeter Fläche, die andere 72. Beide Wohnungen sind durch Echtholzlandhausdielen, Schiebetüren, elektrische Jalousien mit Zentralsteuerung, Lärchenholzdeck auf der Terrasse, hohe Raumdecken sowie großzügige Raumaufteilung modernen Anforderungen an attraktive Mietwohnungen entsprechend gestaltet worden, so Heiler. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Lörracher Planungsbüro Mayer und Baehrle sowie regionalen und lokalen Unternehmen.

Beginn für die Ausbaumaßnahme in der Bühlstraße 19 war mit den Abbrucharbeiten im Mai 2022; der Ausbau der Wohnungen erfolgte von Februar bis Juli 2023. „Wir konnten so 140 Quadratmeter Wohnfläche neu schaffen und unseren Bestand auf 1190 Wohnungen im Stadtgebiet von Weil am Rhein und in Haltingen erweitern“, sagt der Geschäftsführer.