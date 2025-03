Anzeige: Fit halten an 24 Stunden am Tag

In der Fischinger Praxis stehe nur ein kleiner Fitnessraum zur Verfügung. Für die nötigen Übungen, die nach der Behandlung anstehen, reichen die Kapazitäten nicht aus. Das Angebot im „Fitomat“ richte sich grundsätzlich an alle, die sich aus gesundheitlichen Gründen, auf ärztliche Anweisung, der Fitness halber oder wegen Muskelaufbaus einfinden werden.

In fünf Bereiche gliedert sich das Studio: Functional Area (Kettlebell, Medizinball, Plyobox, Step, Muscle Ups, Kniebeuge, Klimmzüge, Kreuzheben und Powerlifting), Cardio-Training (Laufband, Crosstrainer, Stairmaster, Fahrradergometer, Liegefahrrad und Ruderergometer), Stretch Mobility (Faszienrolle, Yogamatte, Theraband und Balancetrainer), Free Weight (Squat Rack, Langhanteln, Kurzhanteln und Bänken) sowie das Krafttraining (Beinpresse, Brustpresse, Latzug, Bauch, Beine, Po, Kabelzug und Rücken). Familiäre Unterstützung erhält er von Mutter Iris Carmeline Allenbacher, die ein Kunst- und Malatelier in Fischingen betreibt. Sie sorgte mit einer Illustration in Rot für einen Hingucker an den schwarzen Wänden. Beide freuen sich über die Zusage von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, die zur Eröffnung um 14 Uhr ein Grußwort spreche.

„Fitomat“, Im Martelacker 8, Parkplätze vorhanden. Kontakt: efringen.kirchen@fitomat.club oder unter Fitomat.club/de/ Stichwort Neueröffnung.