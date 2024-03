Die Stadtverwaltung Kandern lädt nach einer Mitteilung zum am Dienstag, 19. März, ab 8 Uhr stattfindenden Frühjahrsmarkt und lädt zum Besuch und Bummeln im Städtli ein. „Auch in diesem Jahr bieten wir ein vielfältiges Waren- und Essensangebot der unterschiedlichen Beschicker und hoffen auf zahlreiche und zufriedene Besucher“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.