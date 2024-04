Am Freitag startet der Wettbewerb um 12 Uhr mit den ersten Springprüfungen. Am Samstag geht es ab 9 Uhr weiter, wiederum mit Springprüfungen. Am Sonntag dann laufen Spring- und Dressurwettbewerb parallel. Sowohl auf dem Dressurplatz als auch auf dem Springplatz beginnen die Wettbewerbe um 8.30 Uhr.