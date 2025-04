Anzeige: Frühlingsfest in Lörrach

Jazz und Blues

Musikalisches Live-Programm gibt es am Sonntag – erneut koordiniert und kuratiert vom Lörracher Jazzclub: Mit dabei sind die „Sons Of Gumbo“ mit New-Orleans-Jazz auf dem Alten Marktplatz um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr. Zudem spielt die Hary de Villes Bluesband beim Hebelpark um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Auf dem Chesterplatz gastiert die Band „Eva Wine & Jazz“ um 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr. Die Gruppen spielen jeweils drei Sets von rund 45 Minuten. Parallel öffnen die Geschäfte in der Lörracher Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Etliche warten mit eigenen Aktionen auf die Besucher.

Auch die Automeile ist fester Bestandteil des Frühlingsfests. Sieben Autohäuser präsentieren auf dem Senser Platz, in der Tumringer Straße zwischen Senser Platz und Senigallia-Platz sowie in der Grabenstraße ihre Autos, Wohnmobile und als weiteres Highlight den neuen Elektro-Truck von Mercedes, den „eActros 600“, der zum International Truck of the Year 2025 gekürt wurde.