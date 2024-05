Anzeige: Frühlingsfest und verkaufsoffener Sonntag

Blick in die Geschäftswelt plus Rahmenprogramm

Die Initiative des Gewerbevereins „Fokus Schopfheim“ hat wieder ein breites Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Gedacht wurde an Klein und Groß, an Spaß und Unterhaltung, an Hunger und Durst. Und nicht zu vergessen die Geschäfte, deren Vielfalt sicher den ein oder anderen zu der Erkenntnis führt: „Das gibt’s in Schopfheim? Habe ich nicht gewusst“. Zum Beispiel ein Café, in dem eine Kräuterwirtin schaltet und waltet. Oder die offiziell genehmigte Existenz von Schlitzohren. Folglich lautet das Motto: Schauen, staunen und stöbern.

Festmeile wird vielfältig bespielt

Die Festmeile umfasst traditionell die Hauptstraße sowie die Feldbergstraße, die Hebel- und Scheffelstraße bis zur Adolf Müller-Straße zuzüglich der Wallstraße. Erstmals ist auch die ZG Raiffeisen bei der Veranstaltung mit dabei und hat geöffnet. Bei der Sparkasse ist eine Hüpfburg zu finden. Der Marktplatz verwandelt sich in einen Reitplatz, wo die Jüngsten Bekanntschaft mit Ponys machen dürfen.