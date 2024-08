Anzeige: Germanefescht in Mambach

Reise in Vergangenheit

In eine ungewohnte Kleidung steigen, illustren Beschäftigungen mit einem gewissen Hau-drauf-Potenzial nachgehen, und auch beim Essen und Trinken mal die gewohnten Sitten verlassen: All das und noch mehr sehen die Abläufe des Germanenfeschts vor. Nur alle zwei Jahre veranstalten die „Germane Mambach“ ihre Reise in die tiefe Vergangenheit. 1986 zum ersten Mal organisiert,hat das Spektakel inwischen Tradition. Oder anders ausgedrückt: 2026 wird der Gründungsgedanke 40 Jahre alt.

Nun steht das 21. Germanefescht vor der Tür, lassen die Veranstalter wissen. Seit Langem laufen die Vorbereitungen seitens der Mitglieder und ihrer Helfer. Sodann können die Germanefürschten Klaus Ruf und sein Stellvertreter Mike Waßmer denn getrost ihren inbrünstigen Schlachtruf unters Volk bringen: „Germane vorwärts – Keule hoch!“. Los geht’s am Freitagabend ab 20 Uhr. Wer den Wegezoll berappt hat, darf den Fuß ins Germanedorf setzen. Auch die befreundeten Germanestämme aus Nah und Fern treffen auf der Thingstätte ein. Man darf sich also auf ein visuelles Schaulaufen gefasst machen. Die Beschallung übernimmt die Tanzband „Zitlos“, ein wahrlich passender Name angesichts der über tausendjährigen Germanegeschichte. Gepflegt werden an diesem Wochenende bekanntlich Sitten und Bräuche wie anno dazumal. Ein handfestes Knochenstemmen gehört ebenso zum Ablauf wie Sackschlagen oder die Disziplin Urschrei. Ein solcher sollte wünschenswerter Weise durch die Wipfel der Eichen hallen. Wen der Hunger plagt, der halte sich am Besten in der Nähe des gegrillten Spanferkels auf. Aber auch für Lagerfeuer-Romantik ist gesorgt, eigens angeregt wird das Tänzchen ums Feuer. Das gesamte Areal im Wald nahe dem Dorfeingang bietet wie gewohnt eine rundum urige Stimmung. Die Germane drehen das Rad der Zeit gewaltig zurück.