Anzeige: Gesundheit aktuell: Kliniken

Über die Beschäftigungs- und Aufstiegschancen in der Pflege informiert das Bundesfamilienministerium mit der Informationskampagne „Pflege kann was“ unter www.pflegeausbildung.net.

Kommunal, gemeinnützig, privat

Neben kommunalen und gemeinnützigen Trägern nehmen im Gesundheitswesen private Träger eine immer bedeutendere Rolle ein. Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) betonte jüngst in einer Pressemitteilung, „dass es gerade die privaten Klinikträger sind, die die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen sicherstellen. Dort haben die Privaten Hunderte Krankenhäuser übernommen und gerettet, die sich in anderer Trägerschaft nicht mehr halten konnten und vor der Schließung standen“. Prägnante Beispiele dafür finden sich unter anderem im Nachbar-Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, wo die Helios Kliniken GmbH als größter Krankenhausträger in Deutschland 1998 die früheren Kreiskrankenhäuser in Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt vom Landkreis übernommen hat. Informationen gibt es unter www.bdpk.de.