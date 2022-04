Kandern Gesundheitszentrum eröffnet

Man arbeite auf Grundlage der aktuellsten Erkenntnisse der Wissenschaft, so Tjark Reinecke. Sowohl bei der Dokumentation des Therapieverlaufs, insbesondere der erzielten Fortschritte, setze man auf moderne Digitaltechnik. Wie der junge Geschäftsführer, der mit seiner Familie in die Gartenstadt gezogen ist, betont, biete man für Kassen- und Privatpatienten sowie Selbstzahler auch klassische Physiotherapie, manuelle Therapie, Krankengymnastik und Massagen einschließlich Wärmepackungen an.

Klar im Fokus der Betriebs- und Behandlungsphilosophie stehe aber für die Team-Mitglieder das aktive Arbeiten mit den Patienten. Bewegung sei, richtig ausgeführt, ideal – sowohl zur Prävention als auch zur Rehabilitation bei orthopädischen Problemen, heißt es im Gesundheitszentrum Sutter.

In diesem Angebotssegment des Gesundheitszentrums überzeugt das Reha- und Trainingszentrum „Kraftclub“ mit seinem modernen „Gerätepark“. Diesen bilden Trainingsgeräte, die individuell Muskelreize setzen und die über Apps den Nutzern Trainingsprogramme, aber auch Motivationshilfen mit nach Hause geben. „Unser Kraftclub ist besonders für solche Menschen konzipiert, die bislang wenig Erfahrung mit oder keine Lust zu gewöhnlichem Fitnesstraining hatten“, sagt Tjark Reinecke.

Das Fachleute-Team des „Kraftclubs“ erarbeitet mit den Nutzern mit modernsten, cloudgestützten Geräten ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm und überprüft die richtige Ausführung der Übungen genau. Der Erfolg des Trainings wird regelmäßig kontrolliert und immer wieder angepasst. Alles wird auf dem persönlichen Armband des Nutzers gespeichert.

Effektivität im neuen Kanderner „Kraftclub“ bedeutet auch, so die Betreiberfamilie, dass das Ganzkörpertraining an den Geräten nur eine gute halbe Stunde dauert und in dieser Zeit die Muskulatur gekräftigt und gleichzeitig die Beweglichkeit geschult wird.

Info: Gesundheitszentrum Sutter Kraftclub Kandern

Ort: Bahnhofstraße 3, 79400 Kandern

Kontakt: Telefon: 07626/5903970

E-Mail: info@gesundheitszentrum-sutter.de

Internet: www.gesundheitszentrum-sutter.de