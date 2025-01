Anzeige: Gewerbe im Pflughof stellt sich vor

Bequemes Wohnquartier

Darüber hinaus ist es natürlich ein komfortables Wohnquartier in bester Innenstadtlage. Da kam die Nachricht, dass sich in den Arkaden ein Lebensmittelmarkt ansiedeln werde, wie gerufen. Das war im vergangenen Sommer. Nertil Hoxhaj eröffnete in der ehemaligen Postfiliale seinen kleinen Supermarkt. Nach der Schließung des einzigen innerstädtischen Nahversorgers in der Scheffelstraße hatte es längere Zeit kein Lebensmittelangebot gegeben.

„Großartige Möglichkeit“

Von Montag in der Früh bis in die Samstag-Abendstunden könne sich Kunden eindecken. Manche Schüler kommen gar zweimal, berichtet Hoxhaj schmunzelnd. Vor dem Unterricht holen sie Getränke und Süßes, und nach der Schule werde dasselbe eingekauft. Auch ältere Menschen, junge Familien mit Kinderwagen und viele mehr ziehe es wegen täglicher Besorgungen in den Pflughof.