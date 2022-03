Anzeige Gewerbegebiet an der Wiese in Schopfheim

Wohl hatte das Mittelzentrum im Wiesental schon lange vorher das ländliche Umland mit Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten, mit Einkaufsmöglichkeiten und vor allem einer großen Zahl an Arbeitsplätzen versorgt. Mit der Eingemeindung der sieben Nachbarorte wurde die Stadt jedoch auch verwaltungstechnisch zum Mittelpunkt der Region und stellte damit die Weichen für eine neue Flächen- und Nutzungspolitik. Ein Ziel war dabei, alteingesessenen und neu ansiedlungswilligen Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des engen Stadtgebietes anbieten zu können. So entstanden mehrere große Gewerbegebiete an der Peripherie der Stadt: In Gündenhausen die „Gänsmatt“, die „kleine und obere Schleife“ sowie die „Niedere Schleife und „An der Wiese“. Auf der anderen Seite der Gündenhausener Straße folgte später „Im Lus“ und in Fahrnau die „Grienmatt“.

Den Bereich „An der Wiese“ erreicht man von der Stadt her über den Kreisel beim Friedhof oder über die Abfahrt Schopfheim- West/Maulburg der Bundesstraße. „An der Wiese“ findet sich ein breites Spektrum an Gewerbe-, Industrie-und Handwerksbetrieben, auch so genannte „Global Players“, aber auch Handels-, Transport- und Dienstleistungsunternehmen.