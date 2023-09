Anzeige Gewerbeschau in der Schildgasse

Einkaufstrends und umfangreiche Unterhaltung

Zu den teilnehmenden Geschäften zählen die Wohnwelt Rheinfelden mit den neuesten Trends zum Thema „Wohnen und Einrichten“, das Café Ambiente in der Wohnwelt, das Atrium Küchen-Studio mit einer Küchenausstellung inklusive Showkochen am Sonntag sowie die Möbelarena Rheinfelden.

Hinzu kommen zahlreiche Gastfirmen, die von Mary Kay-Kosmetik, Luft und Desinfektionsreiniger bis hin zu Thermomix-Küchenmaschinen ihre Produkte präsentieren.

Mit von der Partie ist außerdem der Toom-Baumarkt mit einem umfassenden Angebot für Haus und Garten, der Medimax-Elektronik-Fachmarkt und auch die Firma Ekone als E-Bike-Tophändler mit den aktuellen Modellen.

Ergänzt wird das reichhaltige Angebot der Geschäftswelt durch das Unternehmen Merz-Motorgeräte sowie durch die Firma Everest als gute Adresse für Sauna und Öfen.

Zahlreiche Stände sorgen darüber hinaus für das leibliche Wohl der Besucher, so auch der FSV Rheinfelden mit einem leckeren Grillangebot, die Trattoria da Gerardo mit italienischen Spezialitäten sowie der Partyservice de Cristofano mit Grillwurst und Getränken.

Clownerie, Glücksrad und Kinderschminken

Ein lustiges Kinderschminken, ein Glücksrad zugunsten der SOS-Kinderdörfer, ein umfassendes Tupperware-Angebot, Drechselrbeiten mit Claudius Rufle, Magnetschmuck sowie der Clown „Willy Wonder“ bereichern die Leistungs- und Gewerbeschau darüber hinaus.

Wichtiges Zentrum für die Wirtschaftsförderung

Das Gewerbegebiet Schildgasse-Ost wird im Wesentlichen vom Einzelhandel geprägt. Dort werden Waren des täglichen Bedarfs und in großem Umfang Wohnausstattung in mehreren Möbelhäusern und einem Teppichgeschäft angeboten. Der Verbraucher findet nicht nur den großen Baumarkt, sondern auch viele kleine Anbieter von speziellen Produkten, wie Sauna, Fliesen und mehr. In dem Gewerbegebiet haben sich zudem Stahlbau- und Handwerksbetriebe sowie die Verwaltung eines regionalen Energieversorgungsunternehmens niedergelassen.

Das Gewerbegebiet Schildgasse-West ist Standort einer Vielzahl von kleineren Industriebetrieben, von Handwerksfirmen und einigen Dienstleistern, aber auch in geringem Umfang des Einzelhandels, soweit dieser nicht innenstadtrelevant ist. Viele der Betriebe sind auf Marktnischen spezialisiert und haben oftmals weltweite Handelsbeziehungen. Im Gewerbegebiet Schildgasse-West haben Unternehmen der Feinmechanik und des Autohandels Platz gefunden neben Holz- und Möbelbau sowie Stahlbau. Darüber hinaus sind dort eine Großdruckerei und ein Hersteller von Spielwaren und Bastelartikeln.

WST Rheinfelden hebt Schildgasse hervor

Insofern sind beide Gewerbegebiete – wobei der Schwerpunkt der Leistungs- und Gewerbeschau in der Schildgasse-Ost liegt – auch für die Wirtschaftsförderung der Stadt Rheinfelden von großer Bedeutung. Vor allem in Bezug auf die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Einkaufsläden, die eine gewisse Größenordnung benötigen. Dass damit auch ein breites Arbeitsplatzangebot verbunden ist, macht das Gewerbegebiet Schildgasse und somit auch die Leistungs- und Gewerbeschau am kommenden Wochenende zu einem wichtigen Zentrum für den Arbeitsmarkt. Marco Walter von der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung der Stadt Rheinfelden (WST) sagt: „Wir freuen uns bei der WST, dass die Leistungs- und Gewerbeschau nun bereits seit 16 Jahren stattfindet. Die Schildgasse ist ein bedeutender Teil der Rheinfelder Wirtschaft und es ist schön zu sehen, was der bunte Mix an Gewerbetreibenden vor Ort in Zusammenarbeit auf die Beine stellt.“ Genau wie die Schildgasse selbst sei in dieser Zeit auch die Leistungs- und Gewerbeschau zu einem Aushängeschild Rheinfeldens gewachsen, hält Walter fest.

Besonders hervorheben will die WST den verkaufsoffenen Sonntag. „Die Gewerbetreibenden in der Schildgasse schaffen es immer wieder, ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, sodass auch mit vielen Besuchern von außerhalb gerechnet werden kann“, ist Walter überzeugt.