Anzeige: Gewerbeverein lädt zur Osterparty

Gastronomie und Musik

Wer die Wartezeit überbrücken möchte, nutzt am besten die Möglichkeiten an der Lenkplastik. Schon den ganzen Tag über kann man sich hier stärken: Ob der Hunger klein oder groß ist, ob die Besucher Süßes oder Herzhaftes wünschen, für jeden Geschmack ist das Passende dabei. Live-Musik soll zusätzlich für eine lockere Atmosphäre sorgen. Gebucht wurde das „Wutach Trio“ – eine Band, die gute Stimmung mache, so Manfred Schnell von „Schopfheim aktiv“. Er verspricht sich eine gute Osterparty als Abschluss. Offiziell dauere die Veranstaltung bis 17 Uhr – aber je nach Wetter, Stimmung und Besucherzahl könne es durchaus länger gehen.