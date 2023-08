Anzeige Grasbahnrennen in Hertingen

400 Helferschichten haben die Verantwortlichen an dem langen Wochenende eingeteilt, 350 bis 380 Leute sind im Einsatz. Rotkreuz-Helfer kommen aus Müllheim, Schliengen und Bad Bellingen, und die Kameraden der Feuerwehr aus Bad Bellingen, Hertingen und Schliengen, die für die Sicherheit sorgen, seien bei den Helfern noch gar nicht mitgezählt, berichtet Vorsitzender Frank Fredrich.

Aber auch sonst kann sich das Nebenprogramm am Rennwochenende sehen lassen – dank der Helfer und der Unterstützung durch rund 50 Sponsoren. Rund um die Strecke werden Speisen und Getränke angeboten. Das Festzelt ist bewirtschaftet. Am Freitag, 4. August, ist Partynight mit DJ Sieggi, der ebenfalls aus Hertingen stammt. Am Sonntag nach dem Rennen, 6. August, gibt es nach dem Festgottesdienst im Festzelt die Möglichkeit zum Mittagessen und im Anschluss ein kultiges Gleichmäßigkeitsfahren auf der Rennstrecke mit Mofas – die Mofafreunde aus dem Markgräflerland hoffen auf viele Besucher und „Mofarennfahrer“.

Der Eintritt zur Partynight und am Festsonntag ist frei. Am Renntag zahlen Erwachsene 20 Euro, Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren zehn Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Wer campen möchte – es gibt ein großes Campinggelände direkt an der Mühlenmatt – zahlt 20 Euro.