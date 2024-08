Anzeige: Grasbahnrennen in Hertingen

Am Sonntag stellen die Mofafreunde ihre Mofas auf dem Renngelände aus – wer als Mofafreund will, kann ab Sonntagmittag, nach dem Festgottesdienst, den Pfarrerin Séverine Bacigalupo ab 10 Uhr im Festzelt hält, dann am Mofa-Gleichmäßigkeitsfahren auf dem Markgräfler Ring teilnehmen. Schirmherr der Veranstaltung ist übrigens Bürgermeister Carsten Vogelpohl.

Ein großer Dank des MSC-Vorstands geht an seine rund 40 Sponsoren – „wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns seit Jahren unterstützen und hoffen natürlich darauf, dass ein paar neue Sponsoren dazukommen“, gibt Fredrich weiter. Jetzt hoffen die Aktiven auf gutes Wetter, am besten für das komplette Wochenende, aber besonders am Rennsamstag.

Speednight Hertingen

Eintritt:

Der Eintritt am Renntag, 24. August, beträgt für Erwachsene ab 16 Jahren 22 Euro, für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren kostet er 12 Euro. Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind frei.

Hundeverbot:

Hunde sind auf dem Renngelände aus Sicherheitsgründen verboten.

Internet:

www.msc-rebland-hertingen.de