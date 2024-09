Anzeige: Großes Oldtimertreffen in Hasel

Beim Dreschschopf

Als Schauplatz für das Musikfest dient wie gewohnt der Dreschschopf am Dorfrand hinter der Hasler Höhle. Es sei bereits die 33. Veranstaltung in dieser Größenordnung, teilen die Organisatoren mit. Los gehts gegen 10 Uhr mit dem Eintreffen der schönen alten Fahrzeuge jeglicher Art. Auch in diesem Jahr werde mit einer stattlichen Anzahl von Bulldogs und schicken betagten Flitzern gerechnet. Hinzu kommen für gewöhnlich Lastwagen älteren Baujahrs sowie liebevoll gepflegte Motorräder. Abgerundet wird der nostalgische Fuhrpark mit spritzigen Motorrollern und Fahrrädern.

Mehrere hundert Autos

Angesichts der guten Resonanz der Oldtimer-Fans der vergangenen Jahre, rechnen die Organisatoren mit mehreren hundert Fahrzeugen auf dem Parkplatz vor der Erdmannshöhle. Ein kurzer Spaziergang, und man ist nach wenigen Minuten am Dreschschopf angelangt. Das Areal wird in eine Festmeile verwandelt.