Anzeige: Grümpelturnier TuS Kleines Wiesental

Keine Pfingstferien ohne die Grümpelturnier-Woche des TuS Kleines Wiesental: Von Pfingstmontag, 9. Juni, bis Samstag, 14. Juni, geht die weithin bekannte Traditionsveranstaltung „über den Sportplatz“. Ein weiterer Höhepunkt sind die Wiesentalmeisterschaften.

Es kündigt sich die 48. Auflage an, die von den TuS-Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Daniel Schwald ausgerichtet wird. Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher, die am Spielfeldrand mitfiebern und die Teams anfeuern. Gemeldet sind laut Schwald sechs Damen- und zwölf Herren-Mannschaften. Das Grümpelturnier wird am Pfingstmontag ab 11 Uhr und am Samstag ab 13 Uhr ausgetragen. Gespielt wird jeweils 20 Minuten lang. Zwischen den Grümpel-Begegnungen gibt die TuS-Jugend ein Einlagespiel von 14.15 bis 15.40 Uhr.