Anzeige Güggelifest in Schopfheim

Ein Sommerevent, der im Festkalender auf keinen Fall fehlen darf

Im „Post-Team“ freut man sich, nun wieder ein solches fest auszurichten. Stattfinden wird der beliebte Sommer-Event am eingespielten Termin, am ersten Juli-Wochenende, also am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli – das Fest umfasst auch den Montag, 3. Juli.

Bieten wird man an den drei Tagen schmackhafte Kost und musikalische Unterhaltung zum gemütlichen Beisammensein, also all das, was die Freunde des Fests in den vergangenen Jahrzehnten schätzen lernten.