Anzeige: Güggelifest in Wieslet

Sommerliche Traditionsveranstaltung

Zwei Tage lang geht es rund an der neuen Wiesleter Halle, deren Freifläche sich zu diesem Anlass stets in eine einladende Festmeile verwandelt. Nicht nur die Veranstalter sind gerüstet für die sommerliche Traditionsveranstaltung, sondern auch die befreundeten Musikerkollegen, die wie gewohnt für die passenden Klänge sorgen. Los geht’s am Samstag um 19 Uhr in bewährt-hörbarer Weise mit dem Sternmarsch durchs Dorf, teilen die beiden Vorsitzenden Selina Wenning und Lena Donkel mit. Ab 20 Uhr unterhalten die Gastgeber auf dem Festareal mit schmissigen und gediegenen Titeln. Den Nerv der Zuhörerschaft treffen: das wollen auch die Mitglieder der Orchestergemeinschaft Neuenburg-Zienken. Die Blasmusikkapelle des Breisgau-Hochschwarzwalds übernimmt ab 21.30 Uhr den Taktstock.

Zu dieser Stunde laufen die Grillstände und Zapfhähne auf Hochtouren, und mit etwas Glück hat die ein oder andere Kapelle ein „Hoch auf die Gemütlichkeit“ im Notenkoffer. Gefeiert wird bis spät in die Nacht.