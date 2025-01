Anzeige: „Gugge im Ring“ in der Stadthalle

Schlag auf Schlag geht es am Fasnachtssonntag, 2. März: Ab 10.30 Uhr Narren-Gottesdienst in der Stadtkirche; um 11.11 Uhr Öffnung des Narrendorfs auf dem Marktplatz, ab 14.11 marschiert der Fasnachts-Umzug durch die Innenstadt, auf 16.30 Uhr ist die Wagen-Prämierung im Narrendorf angesetzt und ab 16.11 Uhr laden die Schälle-Waggis zur Narren-Party in den Narrenkeller. Gleich zwei Umzüge ziehen am Rosenmontag, 3. März, durch die Stadt: Ab 14.11 Uhr sind die Nachwuchsnarren zum Kinderumzug mit anschließendem Kinderball in der Stadthalle eingeladen; um 19.11 Uhr fällt der Startschuss für den „5. Historischer Nacht-Umzug“ durch Alt- und Innenstadt. Das Narrendorf auf dem Marktplatz öffnet am Rosenmontag um 16.11 Uhr; nach dem Nachtumzug geht es zum Narrentreiben in die Stadthalle. Weitere Termine: Dienstag, 4. März, ab 17 Uhr, „Chuttle-Esse“ mit dem Schlattholz-Zinken im Narrenkeller; ab 19.11 Uhr Fasnachtsverbrennung auf dem Marktplatz; Mittwoch, 5. März, Heringessen und Schlüsselübergabe mit dem Auma-Zinken ab 17 Uhr im Narrenkeller; Samstag, 8. März, Schiiebefüür mit dem Sternen-Zinken ab 17.30 Uhr im „Sengele bei den 7 Tannen“.

„Gugge im Ring“ am Samstag, 11. Januar, ab 19 Uhr in der Stadthalle Schopfheim. Karten gibt es am Freitag, 10. Januar, von 16 bis 20 Uhr in der Stadthalle und an der Abendkasse; Mindestalter: 16 Jahre.