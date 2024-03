Anzeige: Gut Hören, besser Sehen

Hörverlust hat weitreichende Folgen

Auffällig sind soziale Kontaktvermeidung, da es schwerfällt, Unterhaltungen in geselliger Runde zu folgen, und überdurchschnittlich viele Unfälle. Unbehandelt können Langzeitfolgen wie Depression und Demenz eintreten. Laut aktuellen Studien entstehen den Krankenkassen allein in Deutschland jährlich Kosten von 10.300 Euro pro unversorgter Person. Das summiert sich auf 39 Milliarden Euro pro Jahr und könnte vermieden werden. Aber tatsächlich vergehen im Schnitt etwa sieben Jahre, bis Schwerhörige zum HNO-Arzt oder zum Hörakustiker gehen. Und auch dort kann es dauern, bis das richtige Gerät gefunden ist und nach einem langwierigen Anpassungsprozess individuell funktioniert. So sollte es nicht sein. Deshalb haben Experten diesen Anpassungsprozess inzwischen neu gedacht und verändert: Sucht man online nach Begriffen wie Hörverlust oder Schwerhörigkeit, findet sich etwa unter www.audibene.de die Telefonnummer eines qualifizierten Kundenberaters, der direkt die erste telefonische Hörberatung macht. Kostenlos und unverbindlich von zuhause aus. Am Ende erfolgt eine Einschätzung, ob ein Hörproblem vorliegen könnte, sowie ein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise.