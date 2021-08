Anzeige Gut hören, besser sehen

FGH – Wer sich für Hörsysteme entscheidet oder bereits digitale Hörhilfen nutzt, geht den richtigen Weg, um in Unterhaltungen wieder gut zu verstehen und aktiv am Leben teilzunehmen. Für die maßgeschneiderte Versorgung sind Hörakustiker die Experten, die für den individuellen Hörbedarf aus einer Vielzahl von Hörsystem-Modellen die am besten geeigneten auswählen und passgenau konfigurieren. Denn schon leichte Hörminderungen führen dazu, dass die Betroffenen selbst nicht mehr genau einschätzen können, wie gut sie noch hören. Daher steht am Anfang jeder Hörverbesserung ein professioneller Hörtest zur Ermittlung der persönlichen Hörleistung. Die Messdaten bilden die objektive Bewertungsgrundlage, die zusammen mit den jeweiligen Hörgewohnheiten das individuelle Hörprofil ergibt. Auf dieser Basis definiert der Hörakustiker den persönlichen Hörbedarf. Grundsätzlich ist gut beraten, wer bei einem Hörakustiker in regelmäßigen Abständen vorsorgliche Hörtests durchführen lässt. Auch wenn keine Hörminderungen festgestellt werden, bleibt man immer auf dem neuesten Stand und verpasst nicht den Zeitpunkt, wenn das Hörvermögen allmählich nachzulassen beginnt. Denn Hörminderungen bedeuten nicht, dass man auch weniger hört, man versteht nur schlechter in bestimmten Situationen. Die Ursache ist ein natürlicher Abnutzungsprozess im Innenohr, der sich in den meisten Fällen auf hohe Töne auswirkt und mit fortschreitendem Alter zunimmt. In den betreffenden Frequenzbereichen können dann ähnlich klingende Buchstaben und Worte nicht mehr unterschieden werden und Hintergrundlärm wirkt sich zunehmend störend aus.