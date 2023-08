Anzeige Gut Hören, besser Sehen

Ab 50 Jahren nimmt das Gehör bei jedem Vierten ab

Viele über 50-Jährige stellen fest, dass sie nicht so effizient arbeiten können und so leistungsfähig sind, wie sie es von sich aus früheren Jahren gewohnt waren. Sie können beispielsweise in Gesprächssituationen mit mehr als einem Partner nicht schnell und sicher reagieren. Sie müssen sich unbewusst stark anstrengen, alles richtig zu verstehen. In größeren Videocalls ist es oft schwierig, dem Verlauf der Unterredung exakt und rasch zu folgen und sofort zu reagieren. Alle Konzentration richtet sich auf das Hören. Das strengt an und der Mensch ermüdet ungewollt und arbeitet unkonzentriert.