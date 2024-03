Anzeige: Handwerksbetriebe in Schopfheim

Die Auftragslage in diesem Bereich sei enorm, die Auftragsbücher gefüllt. Folglich gehe es den betroffenen Gewerken sehr gut. Das gelte auch für all die Handwerker, die in der Innensanierung oder -renovierung tätig seien. „Ob elektrische Leitungen in einem Alt- oder Neubau eingebaut werden, ist völlig egal“, so Ranz.

Mehrere Standbeine von Vorteil

Weniger gut indes gehe es Betrieben, die komplett von der Baubranche abhängen. Diese verzeichne einen Rückgang von 25 Prozent. Stark betroffen seien Gewerke wie Fertigbetonbauer. Doch wer seine Eigenständigkeit auf Dauer behalten wolle, müsse sich ohnehin mehrere Standbeine schaffen. „Wir müssen flexibel sein“, sagt Kreishandwerksmeister Ranz. Es bedarf alternativer Aufträge, um Einbrüche, wie sie derzeit im Bausektor zu erleben seien, zu überstehen.

Zur Frage, wie er den „goldenen Boden“ bewerte, sagt Ranz: „Das Handwerk ist gefragt.“ Viele Auftragsbücher seien durchaus voll, man verdiene „sehr, sehr gut“. Die Branche sei weit selbstbewusster als früher, weil Handwerk einen anderen Stellenwert habe. Es sei ein Wirtschaftszweig der Zukunft.