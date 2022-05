Anzeige Hebelfest in Hausen

Am Samstag, 7. Mai, ist um 20 Uhr der Hebelabend, an dem die Verleihung der Johann-Peter-Hebel-Gedenkplakette der Gemeinde Hausen stattfindet. Die Plakette wird jährlich verliehen, der Name der Plakettenträgerin oder des Plakettenträgers wird erst am Hebelabend selbst bekannt gegeben. Die Laudatio hält Markus Manfred Jung.

Uli Führe wird unter dem Titel „Muul uf“ alemannische Lieder vortragen. Programmpunkte zum Hebelabend steuern auch die Hebelmusik Hausen mit ihrem Spiel und Grundschüler mit einem Volkstanz bei. Durch das Programm führen Katrin Behringer und Attila Saadaoui. Zum Hebelfest gehört auch der am Sonntag, 8. Mai, um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Lörrach von Pfarrer Hellmuth Wolff gehaltene Hebelgottesdienst des Hebelbundes.