Erklärtes Ziel von Pro Lörrach ist es, Bürger und Gäste aus der ganzen Region in der Lörracher Innenstadt mit hoher Qualität in herbstlichem Ambiente zu begeistern. Einzelhandel, Dienstleister sowie zahlreiche Aussteller haben die Gelegenheit, sich und ihr Angebot an den zwei Festtagen einem breiten Publikum zu präsentieren.

Im Rahmen des zweitägigen Herbstfestes offerieren zahlreiche Pro Lörrach-Mitglieder ihre Waren und Dienstleistungen in und auch vor den Geschäften, starten individuelle Aktionen für ihre Kunden und die Gäste der Stadt – von spezifischer Beratung über Sonderangebote bis hin zu einer Modenschau und Kinderschminken. Begleitet werden diese Aktivitäten durch verschiedene Aussteller, welche keine Verkaufsräume in der Innenstadt haben und sich, ihre Produkte, Beratungsangebote und Dienstleistungen an mobilen Ständen präsentieren.