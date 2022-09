Anzeige Herbstmarkt in Schopfheim

Livemusik gibt es auch auf dem Areal des verkaufsoffenen Sonntags mit Herbstmarkt am 25. September in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. Etwa mit Julian Weiss auf der Stockburger’schen LKW-Bühne gegenüber der Lenkplastik oder in der Scheffelstraße beim Freien Radio Wiesental, das an seinem Stand DJs auflegen lässt. Bei der Volksbank Dreiländereck und im Rahmenprogramm zu deren Immobilienpräsentation können Kinder Vogelhäuschen basteln und Zuckerwatte schlecken. Unter Federführung von „Antik“-Fachfrau Fernanda Bockstaller findet in der Hebelstraße ein Trödler- und Künstlermarkt statt mit einem bunten Angebot an Secondhand-Artikeln so ziemlich aller Art. Wie immer gibt es für Kinder bei der Sparkasse und in der Pflugkurve Hüpfburgen, für Groß und Klein wird in der Feldbergstraße erstmals Fußball-Darts angeboten. Dabei schießen die Besucher Filzfußbälle auf eine große Dartscheibe. Die teilnehmenden Geschäfte haben sich zusätzlich zu den gemeinsamen Aktionsangeboten zahlreiche individuelle Attraktionen einfallen lassen. Und natürlich ist die lokale Gastronomie mit dabei an diesem September-Sonntag. Das Restaurant Glöggler wirtet am Lindenplatz – auch für die Gäste des Open-Air-Kinos auf dem Marktplatz, das am Samstag und Sonntag erstmals dort und nicht im Stadtpark stattfindet.