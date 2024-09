Anzeige: Herbstmarkt mit jede Menge Aktionen

Straßensperrungen

Für den Herbstmarkt

werden in der Innenstadt Straßen und Parkplätze für den Verkehr gesperrt. Das gilt am Sonntag, 29. September, von 7 bis 19 Uhr für folgende Straßen: die Hauptstraße ab Kreuzung Adolf-Müller-Straße bis zum Viehmarktplatz, den Marktplatz inklusive Wallstraße bis zur Entegaststraße, die Hebelstraße zwischen Haupt- und Wehrer Straße und die Scheffelstraße komplett. In diesem Zeitraum ist in allen genannten Bereichen ein allgemeines Parkverbot für Kraftfahrzeuge. Auch die Fahrradständer werden in der Innenstadt abgebaut.