Anzeige Heute ist „Tag des Bades“

Das eigene Badezimmer wird längst nicht mehr funktional gesehen, sondern der Aufenthalt darin macht etwas mit einem – Wohlgefühl gibt sich ein Stelldichein. Genau deshalb heißt das diesjährige Motto: „Willkommen Wohlgefühl“. Die Nähe zur Vorjahres-Kampagne in Wort und Bild ist dabei ganz bewusst gewählt, um das Badezimmer als Synonym für Wohlgefühl noch fester in den Köpfen aller zu verankern.

Vielerorts wird in Fachgeschäften und Baumärkten für ein kleines Unterhaltungsprogramm gesorgt. Es gibt Informationen zu Design, Technik und Nachhaltigkeit. Zur weltgrößten Badmesse „ISH digital 2021“, die im Frühjahr erstmalig virtuell stattfand, zeigten die Markenhersteller viel Spektakuläres. Spätestens im September werden in aller Regel zahlreiche Neuheiten ihren Weg in die Ausstellungen des Fachhandels gefunden haben. Bauherren können sie am Tag des Bades in Augenschein nehmen, vor allem aber anfassen. „Das ist wichtig, denn der Tastsinn sendet entscheidende Signale, wie ein Produkt oder ein Raum sich für einen persönlich anfühlen“, heißt es in einer Mitteilung des VDS.